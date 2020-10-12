صحيفة أمريكية: ترامب خطط لمغادرة المستشفى ببدلة "سوبرمان"

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب كان ينوي الظهور بشكل مثير لدى مغادرته مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووفق روسيا اليوم كشفت مصادر مطلعة من داخل المستشفى إن ترامب أعرب عن رغبته بعدم الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى، وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن قميص آخر عليه صورة أو شارة البطل الخارق "سوبرمان".

وأضافت أن ترامب تحدث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة، إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف.

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