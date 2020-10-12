ترامب يلمح إلى إصابة بايدن بـ«كورونا»

المصدر: (واشنطن - ا ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه باتت لديه «مناعة» ضد فيروس كورونا المستجد، معرباً عن تطلّعه لمقارعة خصمه الديموقراطي جو بايدن في الحملة الانتخابية وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي. فيما لمح ترامب في حديثه مع فوكس نيوز إلى احتمال أن يكون خصمه الديموقراطي البالغ 77 عاماً مريضاً.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز «يبدو أنني أتمتع بمناعة، ربما، لا أعرف، لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو ربما مدى الحياة. لا أحد يعرف حقاً لكنني أتمتع بمناعة». وأضاف ترامب «لديكم رئيس يتمتع بمناعة (...) لديكم اليوم رئيس لا يحتاج إلى الاختباء في قبو منزله كما خصمه» في إشارة إلى المرشح الديموقراطي جو بايدن.

ولمح إلى احتمال أن يكون خصمه الديموقراطي البالغ 77 عاماً مريضاً. وقال «إذا نظرتم إلى جو، كان يعطس بشكل فظيع أمس (السبت)، ثم يمسك بكمامته، ثم يعطس»، مضيفاً «لا أعرف ما يعني ذلك لكن الإعلام لم يتحدث عن الأمر كثيراً».

وينشر فريق بايدن دائماً نتائج فحوصه لكشف فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميعها حتى الآن سلبية. ولا تزال تساؤلات عديدة تحوط بمسألة المناعة ضد كوفيد 19، إذ إن المستوى الدقيق للحماية الذي تمنحه الأجسام المضادة للجهاز المناعي يبقى مجهولاً كما مدة هذه المناعة.

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