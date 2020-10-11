تدريبات يابانية في بحر الصين الجنوبي

المصدر: (بكين - وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنّ قوة الدفاع الذاتي البحرية، أجرت تدريبات للتصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي، ونشرت ثلاث سفن، شملت حاملة طائرات هليكوبتر وغواصة. وقالت الوزارة، إنّ الهدف من التدريبات، تعزيز القدرات التكتيكية. وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، أنّ تكرار الأنشطة العسكرية، لا يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة، وتعارضه الصين بشدة. وقالت الصحيفة، إن جيش التحرير الشعبي الصيني، يحافظ على مستوى عالٍ من التأهب، دفاعاً عن السيادة الوطنية للصين، والأمن ومصالح التنمية.

وقال ناطق عسكري صيني، أول من أمس، إنّ المدمرة الأمريكية، جون مكين، دخلت المياه الواقعة حول جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأضاف الناطق أنّ بكين ستتخذ كل الإجراءات لحماية السيادة والأمن الوطنييْن، والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

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