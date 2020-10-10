ترامب: لدينا دواء لكورونا يطرح قريباً

المصدر: وكالات

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "السبت" بدون كمامة ، في كلمة جماهيرية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، قائلاً إن الولايات المتحدة تمتلك عقاراً للمكافحة كورونا سيجري طرحه قريباً.

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها.

وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم «احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام».

وقال ترامب أمام الحشد: «أشعر بخير.. صحتي ممتازة»، مضيفا أن بلاده «تمتلك عقارا لمكافحة كورونا وسيتم طرحه قريبا».

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