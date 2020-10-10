آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

حوالي 37 مليون إصابة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,069,029 شخصا على الأقل في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس السبت 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 36,934,770 إصابة مثبتة.

وتم احصاء أكثر من 10 ملايين حالة كوفيد-19 في اميركا اللاتينية وفقا لتعداد لفرانس برس. وهي المنطقة الاكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، تليها البرازيل (149639) والهند (107416) والمكسيك (83507) وبريطاني (42679) .

ارتفاع قياسي في جمهورية تشيكيا

سجلت جمهورية تشيكيا لأربعة أيام متتالية ارتفاعا قياسيا لحالات كوفيد-19 اليومية ما قد يحمل السلطات على فرض تدابير عزل مجددا.

وسجلت الجمعة 8618 حالة جديدة في هذا البلد الذي يعد 10,7 مليون نسمة ما يرفع عددها الاجمالي إلى 109374 حالة و905 وفيات.

حظر تجول في ألمانيا

لمواجهة مستوى تفشي فيروس كورونا المقلق فرضت مدن كبرى عدة في المانيا حظرا للتجول يطال خصوصا الحانات والمطاعم في برلين وكولونيا وفرانكفورت وكذلك قيودا على المناسبات الاجتماعية.

وفي العاصمة ستغلق معظم المحال التجارية والحانات والمطاعم بين الساعة 23,00 و06,00 حتى 31 أكتوبر على الاقل.

واتخذت كولونيا السبت تدابير مماثلة مع اغلاق جميع الحانات والمطاعم وحظر بيع الكحول اعتبارا من الساعة 22,00.

وفي بولندا التي تسجل ايضا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بات وضع الكمامة إلزاميا في الاماكن العامة في كافة انحاء البلاد.

وضع مدن جديدة في فرنسا في حالة تأهب قصوى

في فرنسا حيث السلطات الصحية لم تستبعد إمكانية فرض إغلاق محلي "اذا دعت الحاجة" وضعت أربع مدن في الشرق والشمال (ليون وغرونوبل وسانت اتيان وليل) السبت في حالة تأهب قصوى ما يعني فرض قيود جديدة كما هي الحال في باريس واكس ماريسيا (جنوب).

ترامب يستأنف حملته

رغم الشكوك حول وضعه الصحي استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في البيت الابيض حملته الرئاسية التي علقت إثر إصابته بكوفيد-19 قبل تجمع انتخابي الاثنين في فلوريدا.

وأعلنت الرئاسة الجمعة زيادة المبلغ المخصص للخطة الجديدة للنهوض الاقتصادي (نحو 2000 مليار) آملا في التوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات.

عرض عسكري في كوريا الشمالية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت أن بلاده ستواصل تعزيز جيشها مؤكداً خلوها من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك خلال عرض عسكري ضخم لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلد.

ولم يكن أي شخص بين الحضور يضع كمامة لكن عدد المشاهدين كان اقل من المعهود في ساحة كيم ايل سونغ.

غرامات في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

والغرامة التي ستفرض على الاشخاص المصابين بالفيروس الرافضين الحجر او المؤسسات والموظفين الذين لا يحترمون بروتوكولات السلامة، قد تمتد إلى مدن اخرى في البلاد إذا اقتضى الأمر.

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