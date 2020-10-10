كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ غير مسبوق عابر للقارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات، قال محللون إنه غير مسبوق ولم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ اليوم السبت، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وبث التلفزيون الكوري الشمالي السبت مشاهد من عرض عسكري ضخم، بعد بضع ساعات من تنظيمه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

وافتُتح البرنامج بصورة ملصق دعائي يظهر فيه ثلاثة أشخاص كوريين شماليين يحملون المنجل والمطرقة وريشة الرسم، رموز الحزب الحاكم مع شعار "الانتصار الأكبر لحزبنا الكبير". وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأثناء العرض العسكري ألقى زعيم كورويا الشمالية، كيم جونغ أون، خطابا، عبر فيه عن فخره بـ "عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزد عن 37 مليونا آخرين في العالم.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها، وقال: "سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع".

وعرض التلفزيون الرسمي، في مقطع مصور معدل، صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل لها ما لا يقل عن 22 عجلة.

وأفاد أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأميركيين" عبر تويتر أن هذا الطراز هو "أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق".

وتعد هذه أول مرة تعرض خلالها كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري منذ عام 2018.

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