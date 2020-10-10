12846 إصابة جديدة.. روسيا تسجل زيادة غير مسبوقة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 12846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، رصد 12846 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 197 وفاة جديدة، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة زيادة بـ1% خلال اليوم الأخير وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5868 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 6781 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت حتى اليوم عتبة الـ50.3 مليونا (648 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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