ترامب يكشف عن معركته مع فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بُثّت الجمعة، بعد أسبوع على دخوله المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19، مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.، مشيراً إلى أنّه "لم يعد يتناول أدوية".

وحلّ الرئيس الأمريكي ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة فوكس، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء.

وقال ترامب لسيغل "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح".

ولم يتّضح متى تمّ تسجيل المقابلة التي قال كارلسون إنّ طاقما من البيت الأبيض صوّرها.

وقال أطباء ترامب في وقت سابق إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك ديكساميثازون الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.

وقال ترامب أيضًا إنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.

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