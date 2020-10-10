اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في كراباخ

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت روسيا التي قادت جهود الوساطة بينهما، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية، الجمعة.

كما أضاف لافروف أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات "جادة"، وتحدث أيضا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين.

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