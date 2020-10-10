بيلوسي تعلن الحرب على ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في استئناف حملته الانتخابية اليوم السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر من طبيبه، في وقت تستعد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرته على مواصلة الحكم بعدما أصيب بفيروس «كورونا»، فيما استبعد مسؤول في الإدارة الأمريكية، عودة ترامب لمواصلة حملته الانتخابية اليوم مثلما كان يأمل، وأنه سيعود على الأرجح بعد غدٍ الاثنين.

وقبل أقل من شهر على الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر، قامت الزعيمة الديمقراطية بخطوة استثنائية عبر اقتراحها مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة للتحقيق في مدى قدرة ترامب على تولي السلطة، وإن كان ينبغي إزاحته عن منصبه بناء على التعديل 25 في الدستور. وجاءت الخطوة بعدما انتقد ترامب بشدة معارضيه وأثار لغطاً بشأن موعد المناظرة المرتقبة مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر بشأن إصابة الرئيس والتساؤلات حيال قدرته على اتخاذ القرارات، قال ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة «فوكس نيوز» الليلة قبل الماضية، إنه يرغب بتنظيم تجمّع انتخابي اليوم، مضيفاً أنه سيكون «على الأرجح في فلوريدا». وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعاً آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.

وصرح طبيبه شون كونلي في بيان: «السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص الإصابة، وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق الطبي، أتوقع تماماً عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة اعتباراً من اليوم السبت».

ولعل التصريحات الأبرز التي لفتت انتباه بيلوسي كانت تلك التي قال فيها الرئيس، إنه هزم «كوفيد 19» ويمتلك بنية جسدية مثالية وغاية في الشباب. وحذّرت بيلوسي من أن ترامب يعاني من انفصال عن الواقع كان ليكون مضحكاً لولا أن خطورته قاتلة. وتشير التوقعات حالياً إلى أن بايدن يتجه لهزيمة ترامب في عدة ولايات أساسية تعد متأرجحة (أي تبدل ولاءها بين الحزبين من انتخابات لأخرى)، بل إنه بات يشكل تهديداً له في معاقل جمهورية على غرار تكساس.

وأعادت معركة ترامب الشخصية مع «كوفيد 19» تسليط الأضواء على مسألة يرى معظم المستطلعين بأنه فشل في إدارتها. وانتزع الوباء، الذي أودى بنحو 212 ألف شخص في الولايات المتحدة، من ترامب ملفّه المفضل في الانتخابات ألا وهو الاقتصاد، الذي كان في وضع قوي قبل ظهور «كوفيد 19» في الولايات المتحدة مطلع العام. وامتنع ترامب والعاملون معه إلى حد بعيد عن وضع الكمامات، خلافاً للإرشادات الطبية، وعقدوا تجمعات انتخابية مع الآلاف من الأشخاص في أماكن مغلقة ومفتوحة على الرغم من التوصيات بعدم تنظيم أحداث تضم حشوداً كبيرة.

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