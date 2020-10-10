ترامب يعلن عن أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

المصدر: أ ف ب

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين في فلوريدا تجمّعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية.

والتجمّع الذي سيُعقد في مدينة سانفورد يأتي بعد 12 يوماً على إعلان إصابة ترامب بكوفيد-19.

وأكّد الرئيس الأمريكي مراراً خلال فترة تعافيه من إصابته، أنّه ينتظر بفارغ الصّبر أن يخوض مجدّداً حملته الانتخابيّة ميدانيا تمهيداً للاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إنّ الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامّة "بلا مخاطر" بدءاً من يوم السبت.

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