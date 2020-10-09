جهود دولية لوقف برنامج إيران النووي

المصدر: برلين - وكالات

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، عقد مفاوضات أمريكية أوروبية سعياً للاتفاق على السياسات المتعلقة بالنظام الإيراني.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وشهدت المفاوضات مناقشة منع بيع الأسلحة العسكرية الخطيرة للنظام الإيراني، وتحميله مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع للاستقرار.

وأعلن موقع الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، فيما تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

وأفاد الموقع بأن «موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز