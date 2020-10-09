ترامب: إذا فاز بايدن ستصبح هاريس رئيسة للولايات المتحدة!

المصدر: واشنطن - وكالات

شنَّ الرئيس دونالد ترامب هجوماً عنيفاً على المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، خلال مقابلة خاصة على «فوكس نيوز» الليلة الماضية بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مرة أخرى القول ما إذا كان سيدعم الجهود الرامية إلى إضافة المزيد من المقاعد إلى المحكمة العليا.

وقال ترامب، إنه في حالة فوز بايدن فهو لن يستمر في الحكم 3 شهور، لتصبح كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة.

وتحدث بعد ساعات من قول بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس، إنه سيكشف عن موقفه من توسيع المقاعد في المحكمة «عندما تنتهى الانتخابات».

وقال للمضيف شون هانيتي: «أعتقد أن ما قاله كان غير محترم للغاية للعملية وللناس.. ولكن ما يعنيه ذلك حقاً هو أنهم سيفعلون ذلك، لأنه من الواضح أن هذا يعني 100 في المئة هذا ما سيفعلونه. سوف ينهون المماطلة وسوف يقومون بأشياء لم تكن لتتصورها».

وتعهد المشرعون الجمهوريون بإعادة تعيين القاضي إيمى كوني باريت في المحكمة العليا قبل انتخابات 3 نوفمبر. وتم ترشيح باريت لملء المقعد الذي أخلته القاضية روث بادر غينسبورغ عقب وفاتها في سبتمبر. وحذر ترامب من أن كبار الديمقراطيين سينتقلون إلى توسيع المحكمة بقضاة تقدميين من أجل منع الأغلبية المحافظة.

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