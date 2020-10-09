«الناتو»: سننسحب من أفغانستان مع واشنطن

المصدر: (بروكسل، واشطن - وكالات)

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أمس، موقف الحلف بسحب قواته من أفغانستان بالتزامن مع الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه سحب قوات بلاده بحلول عيد الميلاد.

وأكد في إحاطة إعلامية إلى جانب رئيس حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زايف: «قررنا سوياً الذهاب إلى أفغانستان. سنمضي سوياً في التعديلات على القوات وسنغادر البلد سوياً في الوقت المناسب».ونادى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، بضرورة عودة جميع القوات الأمريكية في أفغانستان إلى «الديار بحلول عيد الميلاد»، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان مستشاره للأمن القومي أن واشنطن ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز