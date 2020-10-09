قبرص:تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن

المصدر: (عواصم- وكالات)

أعلنت قبرص أن قرار تركيا إعادة فتح ساحل فاروشا، انتهاك لقرارات مجلس الأمن حيث أبلغت أعضاء المجلس بقرار أنقرة فتح ساحل فاروشا.

ووصلت الجرافات والمعدات التركية إلى شاطئ فاروشا، وهي الخطوة التي وصفتها ألمانيا بـالخطوة «الاستفزازية وغير الضرورية».

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس،أمس، إن بلاده تدعو تركيا إلى التراجع عن إعادة فتح ساحل فاروشا، محذرا من أن أثينا ونيقوسيا على استعداد لطرح القضية أمام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأكد بيتساس أن إعادة فتح منطقة في بلدة فاروشا المهجورة أمام الجمهور يتعارض مع القرار الصادر في اجتماع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي.

يأتي هذا في وقت اجتمع وزيري خارجية تركيا واليونان، اجتمعا، أمس، لأول مرة، منذ بدء خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو».وذكرت وكالة الأناضول، أن الوزير مولود جاويش أوغلو، اجتمع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، على هامش منتدى عالمي للأمن في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، لبحث القضايا الثنائية والإقليمية.

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