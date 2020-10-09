آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

مد كبير في الإصابات في باريس

أطلقت وكالة الصحة الإقليمية في باريس والبلدات المجاورة لها صباح الخميس "الخطة البيضاء المعززة"، وطلبت من كل المستشفيات والعيادات "تعبئة مواردها" توقعا لـ"تدفق كبير" لمصابين جدد بكوفيد-19.

وقال مدير الوكالة أوريليان روسو إنه "قرار كبير" وهو "يعني استنفار كل قوانا في ساحة المعركة لأننا نتوقع مدا كبيرا" من الإصابات.

وتعني هذه الآلية لمواجهة الازمة إلغاء نشاطات الموظفين في هذه المنشآت وإعادة توزيعهم وحتى استدعاء الموظفين في إجازة إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، ستنضم مدن ليل (شمال) وليون وغرونوبل وسانت-إتيان (شرق) إلى باريس وإيكس مرسيليا وجزيرة غوادلوب اعتبارا من السبت في منطقة التأهب القصوى.

مسؤول جمهوري يتجنب البيت الأبيض

أعلن المسؤول الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل وهو حليف لدونالد ترامب، أنه تجنب الذهاب إلى البيت الأبيض منذ بداية أغسطس بسبب عدم وجود تدابير كافية ضد فيروس كورونا.

ومنذ أن ثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 قبل أسبوع، يبدو البيت الأبيض كأنه مصدر رئيسي للعدوى بالفيروس.

قلق في ألمانيا

عبرت السلطات الألمانية الخميس عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا 4000 الأربعاء للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.

زيادة الإصابات في روسيا

يستمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار في روسيا حيث سجلت أكثر من 11400 إصابة جديدة، وهو مستوى يعادل الذروة في أيار/مايو، إلا أن الحكومة لم تذكر فرض إغلاق جديد.

وخلال شهر واحد، تضاعف العدد اليومي للإصابات الجديدة.

أكثر من 36,2 مليون إصابة في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,057,084 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس.

وأصيب أكثر من 36,246,220 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 25,100,100 منهم حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع 211,844 وفاة تليها البرازيل (148,228) والهند (105,526) والمكسيك (82,726) والمملكة المتحدة (42,515).

رفض الإغلاق في مدريد

رفضت محكمة في مدريد الخميس الإغلاق الجزئي للعاصمة الإسبانية وتسع بلديات مجاورة، التي فرضته السلطات في محاولة لكبح انتشار الموجة الثانية من كوفيد-19، واعتبرت القرار "مضرا بالحقوق الأساسية" للسكان المعنيين البالغ عددهم 4,5 ملايين.

عقار ريمديسيفير للأوروبيين

توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية الأمريكية "جلعاد" لتزويدها 500 ألف جرعة من ريمديسيفير المصرح به في الاتحاد الأوروبي لمعالجة مرضى كوفيد-19.

وستستفيد كل دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وست دول مرشحة (ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك) من هذه الصفقة.

"إيزي جيت" تعاني

تكبّدت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" أول خسارة سنوية في تاريخها الممتد على 25 عاما.

وتتوقع شركة النقل خسارة قبل احتساب الضرائب تتراوح بين 815 مليون جنيه استرليني و845 مليونا للسنة المالية 2019-2020 المنتهية في أواخر سبتمبر. وانخفض عدد الركاب بنسبة 50 في المئة إلى 48 مليونا خلال العام الحالي.

ومثل منافساتها، أعلنت المجموعة إلغاء ما يصل إلى 4500 وظيفة أو ما يقرب من ثلث قوتها العاملة.

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