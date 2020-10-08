ترامب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الانترنت مع بايدن

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 الخميس أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الانترنت مقررة الأسبوع المقبل مع خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة المؤلفة من الحزبين قبيل ذلك أن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستتم عبر الانترنت.

واتهم ترامب اللجنة بمحاولة "حماية" بايدن.

وكانت اللجنة أوضحت أنها قامت بهذا التغيير "لحماية صحة كل المعنيين وسلامتهم".

وأضافت أن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين في حين سيكون الصحافي الذي يدير النقاش والجمهور المحدود المختار لطرح الأسئلة في ميامي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد.

وثبتت الأسبوع الماضي إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد وهو أمضى ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثين.

ومع أن وضعه كان لا يزال معديا نزع الكمامة عند وصوله إلى المقر الرئاسي ووقف أمام عدسات المصورين.

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