ذبابة تخطف الأضواء خلال مناظرة نيابة الرئيس الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

حاز مشهد ذبابة تقف على رأس الجمهوري مايك بنس، خلال مناظرته، أمس، مع منافسه الديمقراطية كامالا هاريس، تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر المشهد على موقع "تويتر"، حيث استخدمت كلمة "الذبابة" على موقع تويتر 700 ألف مرة، مقتربةً من كسر حاجز المليون، إلى درجة جعلت الكثيرين يعتبرونها رمزاً لتوحيد أمريكا.

وكان بنس وهاريس تبادلا التهم وناقشا قضايا عديدة، في حين خطفت ذبابة صغيرة الأضواء عندما حطت على رأس بنس، ومكثت هناك من حيث لم يشعر، واستمرت مدة بقائها دقيقتين كاملتين، وذلك حسبما نشر موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم.

واستغل الديمقراطيون حادثة الذبابة، وأنشأوا موقعاً إلكترونياً بعنوان "الذبابة ستصوِّت"، للترويج لحملة المرشح جو بايدن المنافس لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ،ونشر بايدن على حسابه الرسمي صورة ساخرة له، حاملاً مضرب ذباب.

يُذكر أن المناظرة جاءت في ظروف غير اعتيادية، لا سيما بعد إعلان ترامب إصابته بكورونا، ثم عودته إلى البيت الأبيض، إضافة إلى إعلان الرئيس تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر.

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