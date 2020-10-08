بنس يتّهم هاريس بـ"تقويض ثقة" الأمريكيين بلقاح كورونا

المصدر: أ ف ب

اتّهم نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس منافسته الديمقراطية في الانتخابات المقرّرة في الثالث من نوفمبر السيناتورة كامالا هاريس خلال مناظرتهما الوحيدة بـ"تقويض ثقة" الأمريكيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّاً على قول هاريس خلال المناظرة "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

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