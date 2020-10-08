روسيا تختبر صاروخاً أسرع من الصوت في عيد ميلاد بوتين

المصدر: (موسكو - وكالات)

أعلن قائد عسكري روسي كبير للرئيس فلاديمير بوتين في عيد ميلاده 68 أمس، إنّ بلاده اختبرت صاروخها «تسيركون»، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت، وأنه أصاب هدفاً بنجاح في بحر بارنتس.

وقال رئيس الأركان العامة بالجيش فاليري غاراسيموف، إن الضربة التجريبية نُفذت أول من أمس انطلاقاً من سفينة الأدميرال جورشكوف التي كانت في البحر الأبيض بشمال روسيا، مردفاً:

«هذا حدث كبير ليس فقط في حياة القوات المسلحة، بل أيضاً لروسيا كلها، للبلد بأسره». وكشف غاراسيموف، عن أنّ الصاروخ أصاب هدفاً يبعد 450 كيلومتراً خلال أربع دقائق ونصف من وصوله إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بلغت أكثر من ثمانية «ماخ».

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