ترامب يرفع السريّة عن وثائق بريد هيلاري والتدخل الروسي

المصدر: واشنطن - وكالات

في تطوّر جديد بقضية رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام كلينتون جهاز خادم خاصاً لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكتب الرئيس الأمريكي على «تويتر» قائلاً: «لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا، وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، لا تنقيح».

وحذّر المرشّح الديمقراطي إلى انتخابات البيت الأبيض، جو بايدن، مما أسماه قوى الظلام التي تبث التفرقة بين الأمريكيين، مؤكّداً أنّه سيسعى جاهداً في حال فوزه بالرئاسة إلى وضع حدّ للكراهية والخوف اللذين يستنزفان الأمة.

وقال بايدن في خطاب انتخابي في مدينة غيتيسبرغ في بنسلفانيا: «لا مكان للحقد في أمريكا، قوى الظلام وقوى التفرقة وقوى الماضي تفرّق في ما بيننا، وتمنعنا من النهوض والتقدّم، لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لمتطرفين ولدعاة تفوّق العرق الأبيض بأن ينقلبوا على أمريكا كما رآها لينكولن وناشطو إلغاء الرق هارييت توبمن وفريدريك دوغلاس، بأن ينقلبوا على أمريكا التي شكّلت ملاذاً وموطناً للجميع أيّاً كانت خلفياتهم».

وشدّد بايدن على ضرورة إلغاء المناظرة المرتقبة بينه ومنافسه الجمهوري، دونالد ترامب، في 15 أكتوبر الجاري، حال لم يشف ترامب من فيروس كورونا، مضيفاً:

«إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا، فلا ينبغي أن نتناظر، أتطلّع إلى مناظرته، لكنّي آمل فقط بأن يُصار إلى اتّباع جميع البروتوكولات، هذه مشكلة خطيرة للغاية، لذا سأسترشد بما يقوله الأطباء فهذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به».

إشادة

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لعمله على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا رغم فرض العقوبات، إلا أنه أشار إلى وجود أسس للتعاون أيضاً مع جو بايدن إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول:

ترامب تحدث مراراً بصورة داعمة لتعزيز العلاقات مع روسيا ونحن بالتأكيد نقدر ذلك كثيراً، مشيراً إلى أنّ وجود إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحاجة لاحتواء روسيا يعني أنّ النوايا التي تحدث عنها ترامب في وقت سابق لم تتحقق بشكل كامل.

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