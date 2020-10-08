سفير كوري شمالي يظهر وينشق في سيئول

المصدر: (سيئول - وكالات)

أعلن أحد النواب في سيئول، أمس، أن دبلوماسياً كبيراً من كوريا الشمالية، اختفى في إيطاليا أواخر عام 2018، يعيش الآن في كوريا الجنوبية تحت حماية الحكومة.

وحال تم تأكيد ذلك، فإن جو سونغ جيل، سفير كوريا الشمالية السابق لدى إيطاليا، سيكون أعلى مسؤول كوري شمالي ينشق ويتوجه إلى كوريا الجنوبية، منذ وصول هوانغ جانغ يوب عام 1997.

وأبلغت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية، المشرعين في وقت سابق أن جو غادر مقر إقامته الرسمي في العاصمة الإيطالية روما مع زوجته في نوفمبر 2018، وكان تحت الحماية في مكان غير محدد خارج الدولة الأوروبية. وكتب النائب ها تاي كيونغ، العضو في لجنة الاستخبارات في الجمعية الوطنية، على فيسبوك، أن جو وصل إلى سيئول العام الماضي وهو تحت حماية حكومة كوريا الجنوبية.

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