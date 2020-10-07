20 دقيقة كافية لتقييم وضع مفاوضات «بريكست»

المصدر: بروكسل- أ.ف.ب

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى كشف كل أوراقها في المفاوضات حول علاقاتها التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، العالقة في طريق مسدود.

وقال ميشال، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن. حان الوقت لتكشف بريطانيا كل أوراقها»، في وقت يأخذ الأوروبيون على لندن، عدم دخولها بعد إلى جوهر المفاوضات.

وأوضح مصدر أوروبي، أن هذا الاتصال، الذي استمر حوالى 20 دقيقة، سمح للمسؤولين «بتقييم وضع» المفاوضات.

وقال «نستمر في التمسك باتفاق سيكون جيداً للطرفين، ونحض بريطانيا على التحرك، لكننا لسنا أكيدين من أي شيء».

وفي لندن، قال جونسون إن بريطانيا لا تزال مستعدة للانسحاب من هذه المفاوضات.

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