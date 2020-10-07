ابن ترامب ينشر فيديو ساخر لوالده وهو يهزم "كورونا" على حلبة المصارعة

المصدر: البيان الإلكتروني

استغل دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى، فيديو قديم للرئيس دونالد ترامب يطرح شخصا من على حلبة المصارعة، حيث أجرى عليه تعديل بوضع صورة لفيروس كورونا بدلا وجه المصارع السابق فينس مكمان في إشارة إلى قدرة الرئيس الأمريكي على هزيمة الوباء. وتم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا منذ خروجه أمس من المستشفى بعد تحسن حالته.

ويعود الفيديو الأصلى لاشتباك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ذات مرة مع رئيس المصارع السابق فينس مكمان، والرئيس الحالي للاتحاد العالمى للمصارعة الترفيهية wwe، حيث كان الرئيس الأمريكي ضيفا في أحداث المصارعة الحرة منذ سنوات طويلة وكان محبا لتلك الرياضة.

يشار إلى أن طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شون كونلى، أعلن أن المؤشرات الصحية للرئيس الأمريكي طبيعية. وفى وقت سابق كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل أول يوم قضاه ترامب، في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى، في الوقت الذى بدأ فيه الرئيس الأمريكى، عقد لقاءات مع مستشاريه، حيث لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا اليوم.

ودخل مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي الحجر الصحي بعد إصابة مسؤول عسكرى كبير بكورونا، وفقاً لليوم السابع.

واجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأطباء البيت الأبيض وأبلغهم عن عدم وجود أعراض لكورونا لديه، حيث نقلت قناة فوكس نيوز عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال تحت مراقبة الأطباء، لكنه يعمل بنشاط ويلتقى مستشاريه، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت قناة فوكس نيوز نقلات عن البيت الأبيض: "وضع دونالد ترامب يتحسن بشكل كبير وبسرعة لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر".

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