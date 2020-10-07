فوز ثلاثة علماء في مجال "الثقب الأسود" بجائزة نوبل للفيزياء

المصدر: وكالات

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم فوز العلماء روجر بنروز وراينهارد جينزل وأندريا جيز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل "تنبؤا قويا لنظرية النسبية العامة".

وأوضحت اللجنة أن العلماء االثلاثاء استحقوا الجائزة لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل "تنبؤا قويا لنظرية النسبية العامة".

وحصل بنروز على نصف الجائزة بينما اقتسم العالمان الآخران النصف الثاني.

وقال جوران ك.هانسون، الأمين العام للأكاديمية إن الألماني راينهارد جينتسل والأمريكية أندريا جيز سيحصلان على النصف الثاني من الجائزة "لاكتشاف جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا ''.

ومن الشائع للعديد من العلماء الذين عملوا في المجالات ذات الصلة أن يتقاسموا الجائزة، إذ منحت جائزة العام الماضي لعالم الكونيات الكندي المولد جيمس بيبلز عن عمله النظري حول اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم، وعالمي الفلك السويسري ميشيل مايور وديدييه كويلوز لاكتشافهما كوكبًا خارج نظامنا الشمسي.

وتتكون الجائزة المرموقة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.1 مليون دولار)، بفضل وصية تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. وقد تمت زيادة المبلغ مؤخرًا ليصل إلى الرقم الحالي.

يذكر أنه يوم الاثنين منحت لجنة نوبل جائزة علم وظائف الأعضاء والطب للأمريكيين هارفي جيه ألتر وتشارلز إم. والعالم البريطاني المولد مايكل هوتون لاكتشافه فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

فيما تشمل الجوائز الأخرى العمل المتميز في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

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