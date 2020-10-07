الأمريكتان أكثر قارات العالم تضرراً بإصابات ووفيات كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بإصابات ووفيات كوفيد ـ 19 أن أمريكا الشمالية والجنوبية تعدان من أكثر قارات العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن 35 مليونا و778 ألفا حول العالم، وقضى على أكثر من مليون و50 ألفا آخرين.

وبينت الإحصائيات أن أمريكا الشمالية، التي تضم 39 دولة وجزيرة، سجلت حتى الآن 9 ملايين و208 آلاف إصابة، بينما سجلت أمريكا الجنوبية، التي تضم 14 دولة، 8 ملايين و336 ألف إصابة، بإجمالي 17 مليوناً و544 ألف إصابة، وهو ما يعادل 49% من الإصابات المسجلة في العالم.

فيما سجلت كل من أمريكا الشمالية 319 ألف حالة وفاة جراء كوفيد ـ 19 حتى الآن، و262 ألف حالة وفاة سجلت في أمريكا الجنوبية، وهو ما يمثل 55.5% من إجمالي وفيات كورونا حول العالم.

وأظهرت البيانات الجديدة أن إصابات كورونا في القارة الأفريقية، التي تضم 57 دولة، لم تتجاوز حتى الآن مليونا و528 ألف إصابة، بنسبة 4.3 % من إجمالي الإصابات العالمية، وحوالي 3.4 % من إجمالي الوفيات العالمية بواقع 36 ألفا و600 حالة وفاة.

وتعد قارة أوقيانوسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلاندا وفيجي وجزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، أقل قارات العالم تسجيلا لإصابات ووفيات كورونا بواقع 31 ألفا و860 إصابة بنسبة 0.09% من إصابات العالم و938 حالة وفاة بنسبة 0.08%.

وبحسب الإحصائيات العالمية سجلت القارة الآسيوية (49 دولة) حتى الآن 11 مليونا و207 آلاف إصابة بنسبة 31.3% من إجمالي الإصابات العالمية، وحوالي 203 آلاف و622 حالة وفاة بنسبة 19.4%.

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