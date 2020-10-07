الرئيس الأمريكي: مناظرة ميامي ستكون رائعة

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس أنه يتطلع للمناظرة المقررة أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأسبوع المقبل وأضاف أنه يشعر بأنه على ما يرام في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد19. وقال ترامب على تويتر «أتطلع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون رائعة»، مقللاً من أهمية الجائحة وشبهها بالأنفلونزا في تغريدة، وردت شركة تويتر بوضع ملصق تحذيري على التغريدة قائلة إن المنشور يتضمن معلومات يُحتمل أن تكون مضللة. وبشأن صحته، أعلن طبيبه شون كونلي أن ترامب لم يظهر أي أعراض لكوفيد 19 غداة عودته إلى البيت الأبيض.

وفور وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، وقف ترامب أمام عدسات المصوّرين الذين كانوا بانتظاره ونزع الكمامة الطبية ورفع إبهاميه علامة على النصر وأدّى التحيّة العسكرية.

قال وليام شافنر أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت «تملكني الذعر عندما قال لا داعي للخوف من كوفيد».

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