«الصحة العالمية»: لقاح «كورونا» نهاية العام

المصدر: (عواصم- وكالات )

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، أن لقاحاً ضد «كورونا» (كوفيد 19) ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العام الجاري. وقال في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة: «سنحتاج إلى لقاحات، وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل». وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من (كوفيد 19) بحلول نهاية العام المقبل.

من جهته، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى مزيد من التشاور مع مواطنيها، في ظل الإرهاق المتزايد، الذي تسببه القيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا».

وقال كلوج، أمس، إن الشعوب قدمت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة «تضحيات ضخمة لاحتواء فيروس «كورونا». لقد تم ذلك بتكلفة استثنائية، أرهقتنا جميعاً».

وكشف كلوج أن استطلاعات رأي أجريت في أنحاء أوروبا أظهرت أن مستويات الإرهاق «وصلت إلى أكثر من 60 في المئة ببعض الحالات».

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