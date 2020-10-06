جونسون يعد البريطانيين بتحقيق ثروة من عائدات «الرياح»

المصدر: لندن - د.ب.أ

يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030.

وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي استخدام جائحة «كورونا» كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.



وقال جونسون: «هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر - الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال العشرة أعوام المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف». كما قال رئيس الوزراء البريطاني: «مثلما تملك المملكة العربية السعودية النفط، سوف تكون الرياح في المملكة المتحدة - مكان به موارد غير محدودة تقريباً».



وأفادت وكالة الصحافة البريطانية اليوم الثلاثاء بأن بريطانيا تنتج حالياً ما يقل قليلاً عن 5ر10 جيجاوات من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10% من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 جيجاوات السابق إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.

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