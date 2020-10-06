عاصفة استوائية تتحول الى إعصار وتهدد المكسيك قبل الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

تحولت العاصفة الاستوائية دلتا إلى إعصار الاثنين في الكاريبي وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الثلاثاء قبل الوصول الى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية.

وقال المركز الوطني للاعاصير من مقره في ميامي إن دلتا ترافقها رياح يمكن ان تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.

واعتبر المركز "نتوقع تسارعا إضافيا الثلاثاء ونتوقع أن تتحول دلتا الى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان" وذلك في نشرته عند الساعة 12,00 ت غ الثلاثاء.

والأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي الى الفئات من 3 الى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها الى اكثر من 178 كلم في الساعة.

وقال المركز إن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الانذار ما يعني ان المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات ال36 المقبلة.

وبحسب مسار الاعصار المرتقب فان عين الاعصار يفترض ان تقترب من شمال شرق يوكاتان الثلاثاء ليلا وان تدخل خليج المكسيك في وقت مبكر الاربعاء.

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