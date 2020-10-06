ترامب يعتزم المشاركة في المناظرة الرئاسية التالية

المصدر: أ ف ب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركة في المناظرة الرئاسية التالية المقررة الأسبوع المقبل، مع منافسه جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، حسبما أفاد متحدث لشبكة فوكس نيوز ليل الاثنين/الثلاثاء.

وقال تيم مورتو، بعد أقل من ساعة من مغادرة ترامب لمستشفى مركز وولتر ريد الطبي، الذي كان يتلقى فيه ترامب العلاج من مرض كوفيد - 19: "الرئيس يعتزم (المشاركة في) المناظرة".

والمناظرة الثانية ، التي من المقرر أن يجيب خلالها المرشحان على أسئلة الناخبين ، ستجري بمدينة ميامي في 15 أكتوبر.

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