متظاهرون يحرّرون رئيس قرغيزستان السابق أتامباييف من سجنه

المصدر: أ ف ب

أفاد شهود عيان أنّ متظاهرين مناهضين للحكومة القرغيزية أطلقوا فجر اليوم الثلاثاء سراح الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف من سجنه في بشكيك بعدما استولوا على مقرّ السلطة في العاصمة.

وقال عادل توردوكيوف، الناشط والحليف لأتامباييف، إنّ المتظاهرين أطلقوا سراح الرئيس السابق "من دون اللجوء إلى القوة أو استخدام أية أسلحة"، مشيراً إلى أنّ العناصر المولجة حراسة مقرّ لجنة الأمن القومي، حيث يقع سجن أتامباييف، لم يبدوا أي مقاومة أمام محاولة المتظاهرين الاستيلاء على المقرّ.

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