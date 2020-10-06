تركيا تسحب سفينة تنقيب ثانية قبالة قبرص

المصدر: (عواصم- وكالات)

انسحبت سفينة التنقيب التركية من موقعها قبالة السواحل القبرصية، واتجهت شمالاً نحو الموانئ التركية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص، كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية. الخطوة لاقت ترحيباً من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب هذه المصادر، فإن سفينة التنقيب التركية التي انسحبت، أمس، وتحمل اسم «يافوز»، كانت توجد في البلوك رقم 6 من المنطقة نفسها (المتنازع عليها بين قبرص وتركيا)، وكان يُفترض أن تبقى حتى الثاني عشر من هذا الشهر، لكنها انسحبت قبل ذلك، في مؤشر على تخفيض محتمل للتوترات من جانب أنقرة، وقد وصلت السفينة المنسحبة إلى مرفأ تاسوكو بإقليم مرسين التركي، صباح أمس.

من جهته، رحب الاتحاد الأوروبي بسحب تركيا لسفينة الحفر «يافوز»، من المنطقة التي كانت تعمل بها بجنوب غربي قبرص، بحسب ما نقلت وسائل إعلام قبرصية ويونانية. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نأمل في رؤية المزيد من التحركات المشابهة من جانب تركيا». وغادرت سفينة تنقيب تركية أولى، موقعها في جنوب غربي جمهورية قبرص، الأحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، ما يزيد من الآمال بتخفيف التوترات بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلت صحيفة «أحوال» التركية.

وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا.

وقال المسؤولون في نيقوسيا، إنه لا يعرف الجهة التي ستتوجه إليها السفينة. إذا استمرت السفينة في مسارها نحو الشمال، ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات. ولا تزال سفينة التنقيب التركية، باربروس هايريتين باشا، راسيةً في البلوك رقم 3 من المنطقة الاقتصادية الخاصة جنوب شرقي قبرص، وستبقى هناك حتى الثامن عشر من هذا الشهر، كما قالت مصادر عسكرية يونانية وقبرصية، أشارت أيضاً إلى أن البحرية القبرصية، تراقب هذه السفينة عن كثب.

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