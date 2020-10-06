رقم صادم.. 800 مليون شخص ربما أصيبوا بـ «كورونا»

المصدر: (جنيف - وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية إن 10 في المئة من سكان العالم، بما يعادل قرابة 800 مليون شخص، ربما يكونوا أصيبوا بفيروس «كورونا»، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الإصابات وهو نحو 35 مليون مصاب.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحة بالمنظمة للمجلس التنفيذي اليوم في جنيف، «أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا». ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن تعداد سكان العالم يبلغ حالياً 8ر7 مليارات نسمة، وأضاف رايان أن عدد المصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية.

وشدد رايان على أنه على الرغم من أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير من العدد المعلن عنه، تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليس لديهم أجسام مضادة وما زالوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.

وبالنظر إلى ارتفاع أعداد حالات الإصابة وموسم الإنفلونزا القادم بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى الاستثمار في برنامج بقيادة المنظمة للقاحات (كوفيد 19) وأدوية العلاج.

وقال تيدروس إن البرنامج الذي يهدف إلى تسريع الأبحاث وتوزيع المنتجات بشكل عادل على الدول الفقيرة لا تزال قيمته 34 مليار دولار وهو مبلغ لا يفي بالرقم المستهدف لتمويله.

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