إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ماكيناني على تويتر "بعد خضوعي لفحوص يومية منذ الخميس أظهرت عدم إصابتي بكوفيد-19، تبين الاثنين أنني مصابة بكوفيد-19 من دون أن أشعر بأعراض".

​وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أنها ستبدأ فترة حجر صحي وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب.

وتابعت "إضافة إلى ذلك، لم أعرف قطعا تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض يوم الخميس" في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب التي أثبتت الفحوص يوم الخميس إصابتها بكورونا قبل ساعات من إعلان ترامب أنه وزوجته أصيبا بالمرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز