ما الذي يحصل إذا انسحب أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يسجل التاريخ الأمريكي أن انسحب أحد مرشحي الرئاسة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، ولكن فيروس كورونا الذي أصيب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يغير المعادلات.

ينص الدستور على حالتين فقط يمكن فيهما استبدال الرئيس بنائبه في حال وفاته أو عجزه عن ممارسة سلطته. ويتناول التعديل العشرون وفاة الرئيس في الموعد المحدد لبدء ولايته (20 يناير)، فيما يتناول التعديل الخامس والعشرون وفاة الرئيس أثناء ولايته، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن يمكن أن تحصل سيناريوهات أخرى في حال وفاة ترمب (74 عاماً) أو منافسه الديمقراطي جو بايدن (77 عاماً) قبل انتخابات 3 نوفمبر.

سيكون ذلك سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وهو أمر مستبعد. حتى في خضم الحرب الأهلية عام 1864. جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

طرح دونالد ترمب الفكرة نهاية يوليو، وأثار حينها ضجة واسعة. يحدد تاريخ الانتخابات بقانون فيدرالي، ويمكن للكونغرس وحده اتخاذ خطوة بخصوصه.

الاتفاق على موعد جديد يعود إلى مجلس النواب الذي يضم أغلبية ديمقراطية، ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية.

وتعتبر كابري كافارو الأستاذة في الجامعة الأميركية بواشنطن أنه «من غير المرجح أن تقبل أغلبية الديمقراطيين تأجيل الاقتراع» في وقت يتصدر بايدن استطلاعات الرأي على المستوى الوطني.

يمكن للحزبين الديمقراطي والجمهوري استبدال مرشحيهما في حال عجز أحدهما عن الترشح، لكن ذلك يبدو أيضاً مستبعداً مع اقتراب موعد الاقتراع.

يجب أن يختار المرشح الديمقراطي من طرف نحو 450 عضواً في لجنة وطنية للحزب.

أما في حال الحزب الجمهوري، فهناك لجنة وطنية تضم 168 عضواً تختار مرشحاً جديداً. ويمكن أن تجمع اللجنة مؤتمرها الوطني وتكلف 2500 مندوب اختيار مرشح بديل.

وفي كلتا الحالتين، يتم اختيار المرشح الجديد بأغلبية بسيطة.

لكن ذلك يطرح مشكلة لوجيستية، إذ جرى بالفعل طبع عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع.

وشرحت كابري كافارو أنه «لا وقت كافياً لإعادة طبع بطاقات باسمي مايك بنس أو كاميلا هاريس» المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

علاوة على ذلك صوت حتى الآن أكثر من 3.1 ملايين ناخب عبر البريد بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وفق دراسة لجامعة فلوريدا.

كذلك، جرى تجاوز الموعد الأقصى لتسمية مرشح في عدة ولايات.

عند تصويت الأميركيين لمرشح رئاسي، سيكون الفائز من ينال أغلبية أصوات 538 من كبار الناخبين الذين يشكلون هيئة ناخبة.

ولا تظهر أسماء أعضاء الهيئة الناخبة، وأغلبهم نواب أو مسؤولون محليون في حزبهم، في بطاقات الاقتراع والسواد الأعظم منهم مجهول للرأي العام.

هناك في كل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (يختلف حسب عدد السكان) ومجلس الشيوخ (اثنان من كل ولاية). ولكاليفورنيا 55 من كبار الناخبين، فيما يوجد 38 في تكساس، في حين يوجد ثلاثة ناخبين كبار فقط في الولايات الأقل كثافة سكانية على غرار ألاسكا وديلاوير وفيرمونت.

ويخضع تصويت كبار الناخبين لقوانين الولايات الأميركية التي تعطي جميعها - باستثناء نبراسكا وماين - كل الأصوات للفائز في الاقتراع الشعبي.

لا يجبر الدستور كبار الناخبين على ذلك. لكن قالت المحكمة العليا في يوليو إن كبار الناخبين «غير النزيهين» يمكن أن يُعاقبوا في حال لم يلتزموا خيار المواطنين.

وتجتمع الهيئة الناخبة في 14 ديسمبر لتحديد المرشح الفائز رسمياً.

وفي 6 يناير 2021. عقب الإحصاء الرسمي للأصوات، يعلن الكونغرس رسمياً اسم الرئيس الجديد الذي يؤدي القسم في 20 يناير.

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