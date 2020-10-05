ترامب يغادر المستشفى بعد تحسّن حالته

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر الرئيس دونالد ترامب مستشفى والتر ريد، حيث كان يعالج من فيروس كورونا بعد تحسن حالته.

وقام الرئيس ترامب بتحية أنصاره خلال خروجه من المستشفى.

وأكد ترامب أنه بعد 7 أشهر من جائحة كورونا تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه,

وشوهد ترامب شوهد في سيارة خارج المستشفى من دون أن تعرف وجهته.

وكشف الفريق الطبي المعالج لترامب، أمس الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس، وقال إنها تتحسن أثناء خضوعه للعلاج من كوفيد-19 بالمركز الطبي العسكري الذي كان يعالج به، والواقع بالقرب من واشنطن، وفق "العربية. نت".

وسبق أن قال الفريق الطبي أن ترامب (74 عاما) الذي نقل للمركز الطبي، الجمعة، يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض بحلول الاثنين، بعد إكمال الفترة العلاجية المحددة بخمسة أيام باستخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، لكن الرئيس الأميركي غادر قبل ذلك، دون أن تتأكد إن كانت المغادرة نهائية.

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