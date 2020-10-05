جونسون يقلل من أهمية الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: (لندن - وكالات)

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أن بريطانيا «يمكن أن تزدهر بقوة» من دون اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، غداة الاتفاق على تمديد المحادثات المتعثرة مع بروكسل.

جونسون، الذي وافق على تمديد المفاوضات في مكالمة فيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، صرح لشبكة «بي بي سي» بأنه يعتقد أن هناك اتفاقاً «يجب إتمامه» قبل أن تترك بريطانيا النظام الرقابي للاتحاد في 2021. وقال: إن حكومته «جادة تماماً بشأن الحاجة إلى التحكم في قوانيننا وأنظمتنا الخاصة»، بما في ذلك السياسات المرتبطة بالثروة السمكية.

وغادرت بريطانيا الاتحاد رسمياً في يناير ولكنها ظلت ملزمة معظم قواعد التكتل حتى نهاية العام بموجب شروط اتفاق بريكست. وتهدف المرحلة الانتقالية الحالية التي تبلغ مدتها 11 شهراً إلى السماح للجانبين بالاتفاق على علاقتهما التجارية المستقبلية بعد ما يقرب من خمسة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي.

مع ذلك، انتهت تسع جولات من المفاوضات الجمعة، حيث قال الطرفان إن هناك عقبات كبيرة أمام الاتفاق، ما دفع جونسون وفون دير لايين إلى التدخل.

وطلب الزعيمان، اللذان عقدا آخر محادثات بشأن بريكست في يونيو، من مفاوضيهما «العمل على نحو مكثف لردم الهوة» بين الجانبين. ولكن المخاوف تتزايد من حدوث فوضى في السفر والتجارة إذا لم يتم إحراز تقدم ونتج عن ذلك ما يسمى بريكست من دون اتفاق. وقال جونسون «أعتقد أنه بوسعنا الازدهار بقوة في ظل هذه الظروف». وحدد الجانبان قمة أوروبية تعقد في 15 أكتوبر الجاري موعداً أخيراً من أجل التوصل لاتفاق قابل للمصادقة في الوقت المناسب ليصبح ساري المفعول في نهاية ديسمبر المقبل.

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