ترامب يستطيع مغادرة المستشفى اعتباراً من الغد

المصدر: أ ف ب

أعلن الطاقم الطبي لدونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا المستجد الاحد أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي يستمر في "التحسن" ويمكن أن يخرج من المستشفى اعتباراً من الإثنين.

وقال الطبيب شون كونلي من مستشفى وولتر ريد العسكري، إن مستوى الأكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض، لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى، موضحا أنه يعالج بالستيرويد.

وتابع "كما هي الحال مع أي مرض، هناك تقلبات".

ويعالج ترامب (74 عاما) بعقار ريمديسفير الذي يمنع تكاثر الفيروس إضافة إلى ديكساميثازون، وهو دواء كورتيكوستيرويد يستخدم لمعالجة الأشكال الحادة من الفيروس، وفق ما قال الطبيب كونلي.

وأوضح طبيب آخر هو براين غاريبالدي خلال المؤتمر الصحافي "اليوم، يشعر (ترامب) بالارتياح ويتمتع بالنشاط. هدفنا لهذا اليوم هو جعله يأكل ويشرب مع إبقائه خارج السرير قدر الإمكان حتى يستمر في مواصلة الحركة والشعور بأنه على ما يرام".

وأضاف "نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى غدا ويواصل علاجه في البيت الأبيض".

وأعلن دونالد ترامب الذي يسعى للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين نوفمبر، ليل الخميس الجمعة، أنه مصاب بفيروس كورونا وقطع حملته. كما أصيب العديد من المقربين منه بينهم زوجته ميلانيا.

وقال الرئيس الأميركي في فيديو نشر على تويتر مساء "السبت"، إنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة إليه.

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