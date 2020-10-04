ترامب: أشعر بتحسن والاختبار الحقيقي بالأيام المقبلة

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يخضع للعلاج من مرض كوفيد-19 في مستشفى عسكري خارج واشنطن، إنه كان يشعر بالإعياء حين وصوله إلى المنشأة لكنه يشعر بتحسن حاليا.

وأضاف ترامب الذي يعالج في مركز وولتر ريد الطبي العسكري بالقرب من واشنطن، "أشعر بتحسن كبير الآن، نحن نعمل بجد كي اشفى تماما. أعتقد أنني سأعود قريبا وأتطلع إلى إنهاء الحملة (الانتخابية) بالطريقة التي بدأتها بها".

وتابع ترامب الذي بدا متعبا وهو يرتدي حلة بدون ربطة عنق في مقطع فيديو اليوم " أعتقد أن الاختبار الحقيقي سيكون في الأيام القليلة المقبلة. سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

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