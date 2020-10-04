«الصحة العالمية» تطالب تركيا بالشفافية بشأن «كورونا»

المصدر: (أنقرة- د.ب.أ)

دعت منظمة الصحة العالمية تركيا إلى الإعلان عن كل حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، طبقاً لإرشادات المنظمة، وذلك بعدما أُثيرت ضجة حول ما إذا كانت الحكومة التركية قللت من الحجم الحقيقي للتفشي الأخير للفيروس.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، إن العدد الرسمي الذي تسجله تركيا يقتصر على مرضى (كوفيد 19)، الذين يحتاجون إلى العلاج، وليس جميع الذين تأكدت إصابتهم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في تركيا «بياناً» عبر موقع «تويتر»، تدعو فيه الحكومة التركية إلى الالتزام بإرشاداتها، من أجل تنسيق إجراءات جمع البيانات والاستجابة، مضيفة أن تركيا من بين الدول الأعضاء، التي تم التشاور معها، بشأن تقنيات المسح الخاصة بها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز