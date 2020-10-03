طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يعد يعاني من الحمى لكنه مُنهك

المصدر: وكالات

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم "السبت" إن الرئيس دونالد ترامب "بصحة جيدة" ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد الإعلان عن إصابته بكوفيد-19 "الجمعة".

وأضاف كونلي: "الأسبوع الأول من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة الأيام من 7 إلى 10، هي الأكثر أهمية في تحديد المسار المحتمل لهذا المرض".. مشيراً إلى انه في هذا الوقت أنا والفريق سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزه الرئيس"، لافتا أن ترامب كان يوم "الخميس يعاني من سعال خفيف وبعض احتقان الأنف، والتعب، وكلها تتحسن".

وقال كونلي إن ترامب لم يعان من الحمى لمدة 24 ساعة وكان مستوى الأكسجين طبيعيًا.

ونفى كونلي وضع ترامب على أجهزة التنفس، بعد نقله إلى المستشفى. وقال إن مستوى تشبع الدم لديه يبلغ 96، مما يشير إلى أنه يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

وأشار كونلي إلى أن ترامب كان يعاني من "سعال خفيف.. ويعاني من الحمى"، وأنه "أكثر من أي شيء فإنه يشعر أنه مُنهك".

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