تركيا تخفي إصابات «كوفيد 19».. و«الصحة العالمية» تطالبها بالشفافية

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

دعت منظمة الصحة العالمية تركيا إلى الإعلان عن كل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد طبقاً لإرشادات المنظمة، وذلك بعدما أُثيرت ضجة حول ما إذا كانت الحكومة التركية قللت من الحجم الحقيقي للتفشي الأخير للفيروس.



وذكرت وكالة «بلومبرy» للأنباء اليوم السبت، أن العدد الرسمي الذي تسجله تركيا يقتصر على مرضى «كوفيد 19» الذين يحتاجون إلى العلاج، وليس جميع الذين تأكدت إصابتهم.



وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة توقفت عن الإعلان عن إجمالي الإصابات قبل أشهر. ونشرت منظمة الصحة العالمية في تركيا بياناً عبر موقع «تويتر» تدعو فيه الحكومة التركية إلى الالتزام بإرشاداتها «من أجل تنسيق إجراءات جمع البيانات والاستجابة»، مضيفة أن تركيا من بين الدول الأعضاء التي تم التشاور معها بشأن تقنيات المسح الخاصة بها.



وتوقفت تركيا عن الإعلان عن جميع حالات «كوفيد 19» في نهاية يوليو، وصارت تعلن فقط عن عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم وظهرت عليهم الأعراض. وقال وزير الصحة التركي إن التركيز على المرضى تبرره المرحلة الحالية من الجائحة.

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