أوباما يوجه لترامب "أطيب التمنيات" بالشفاء

المصدر: أ ف ب

وجّه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الجمعة للرئيس دونالد ترامب "أطيب تمنياته" له بالشفاء من فيروس كورونا، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على "المعركة السياسية الكبيرة" بين الديمقراطيين والجمهوريين والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وقال أوباما متحدثا ايضا نيابة عن زوجته ميشيل، "رغم أننا في خضم معركة سياسية كبيرة، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد، فإننا نريد أيضا أن نوجه أطيب تمنياتنا إلى رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى".

وأضاف اوباما خلال حملة لجمع التبرعات للمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن عبر الإنترنت، "ميشيل وانا نتمنى أن يتلقّيا، إلى جانب المتضررين الآخرين من كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، الرعاية التي يحتاجون إليها، وأن يكونوا على طريق الشفاء العاجل".

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