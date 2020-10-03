تعاطف دولي مع ترامب بعد إصابته بـ«كورونا»

المصدر: عواصم - وكالاتت

توالت ردود الأفعال حول تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي قال فيها إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا الحجر الصحي، وذلك قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأكد شون كونلي طبيب ترامب أن الرئيس وقرينته بصحة جيدة، لافتاً إلى أنه سيواصل عمله وأداء واجباته دون انقطاع خلال خضوعه للحجر الصحي، فيما شدد مسؤول أمريكي كبير على أن ترامب بحال جيدة وليس عاجزاً عن أداء مهامه، مضيفاً أنه سيعمل من مقر إقامته. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أمنيته بالشفاء للرئيس الأمريكي وزوجته.

من جهته، وتمنى الكرملين على لسان الناطق باسمه ديميتري بيسكوف، لترامب الشفاء العاجل، وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية لنظيره الأمريكي يتمنى له فيها الشفاء العاجل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على «تويتر»: «مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع».

بدوره، تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان أول زعيم عالمي يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد 19»، الشفاء العاجل لترامب وزوجته، وقال على تويتر: «أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا».

لا استثناء

أما الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، فقال: «هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحداً، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل»، في إشارة لترامب كما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل لترامب وقرينته، في حين أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده تتمنى لترامب وزوجته التعافي سريعاً.

السيسي يغرد

عربياً، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على «تويتر» عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدّرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء.

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