دلائل مبشرة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

المصدر: وام

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن هناك مؤشرات على انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين البريطانيين.

وأوضح المكتب، في بيان له اليوم، أن الإصابات انخفضت من 9600 إصابة إلى 8400 إصابة في اليوم الواحد، غير أنه أكد أنه من المبكر الحديث عن انخفاض نسب الإصابات دون مراقبة تطورات الوضع في عموم البلاد، خصوصاً مع موجة الارتفاع في انتشار المرض خلال الأسابيع الماضية.

ونوه المكتب بأنه، حسب الأرقام الجديدة، فإن معدلات الإصابة بين الأعمار المتوسطة (20-30) تبدو أقل من معدلات الإصابة في الأعمار الكبيرة نوعاً ما (60-69-70).

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