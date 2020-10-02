ماذا قال بوتين عن إصابة ترامب بفيروس كورونا؟

المصدر: وام

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه المخلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، متمنياً الشفاء العاجل لهما بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الروسي، في رسالة بعثها إلى ترامب ووزعها الكرملين: "أنا على قناعة بأن الطاقة الحيوية والمعنويات العالية والتفاؤل الذي تتميزان به ستساعدكما في دحر هذا الفيروس الخطير".

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في أول تعليق من الكرملين على إعلان البيت الأبيض عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بالفيروس: "بطبيعة الحال، نتمنى للرئيس ترامب الشفاء العاجل وبأسهل طريقة".

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