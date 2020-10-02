إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب على تويتر "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وقال طبيب البيت الأبيض، إن ترامب سيواصل أداء واجباته دون انقطاع أثناء الحجر الصحي.

وأضاف الطبيب، "ترامب والسيدة الأولى في الحجر الصحي "داخل البيت الأبيض".

وأعلن ترامب عن إلغاء مهرجان انتخابي في فلوريدا اليوم الجمعة إثر إصابته بكوفيد-19.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير متأكد ما إذا كان سيتعين عليه الدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

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