القضاء الأمريكي يوجّه تهمة الإرهاب لأب وابنه التحقا بداعش في سوريا

المصدر: أ ف ب

وجّهت محكمة فدرالية في ميامي (جنوب الولايات المتحدة) الأربعاء إلى رجل أمريكي وابنه تهمة "تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي"، وذلك لالتحاقهما بصفوف تنظيم داعش في سوريا التي سافرا إليها قبل خمس سنوات حين كان عمر الابن 14 عاماً.

والمتّهمان هما جهاد علي (19 عاماً) ووالده عمران علي (53 عاماً)، وقد استعادتهما مؤخراً الولايات المتّحدة بعدما كانا محتجزين في سوريا منذ العام الماضي إثر اعتقالهما على أيدي قوات سوريا الديموقراطية.

ويواجه عمران علي وولده، إذا ما أدينا بالتهمة الموجّهة إليهما، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.

وعمران علي المولود في ترينيداد وتوباغو حصل على الجنسية الأمريكية قبل أن يسافر في 2015 مع زوجته وأبنائهما الستّة إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي.

ووفقاً للقرار الاتّهامي فإنّ جهاد علي قال لمحقّقي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" العام الماضي إنّه كان في ذلك الوقت فتىً يافعاً "متحمّساً لاكتشاف بلد جديد والسفر".

وأضاف أنّ التنظيم الإرهابي درّبه على التعامل مع الأسلحة والقتال، قبل أن يشكّله إلى وحدة ناطقة باللغة الإنكليزية.

وبحسب القرار الاتّهامي فإنّ الشاب "وصف بعض أجزاء تدريبه بالرائعة والبعض الآخر بالمخيفة".

وشارك كلا المتّهمين في القتال في صفوف التنظيم الإرهابي، وسرعان ما انضمّ إليهما أخ لجهاد هو أصغر منه سناً، وفقاً للقرار الاتّهامي.

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