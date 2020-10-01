الانتقال إلى كندا.. الأكثر بحثا في غوغل بعد مناظرة ترامب وبايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أكثر ما بحث عنه الأمريكيون في الولايات المتحدة على موقع غوغل بعد انتهاء المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن، كان " كيفية التقدم للحصول على الجنسية الكندية".

وأوضحت الصحيفة أن الفوضى كانت السمة الرئيسية للمناظرة التى شهدت كلا المرشحان يقاطعان بعضهما ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى سب بعضهما بعضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأشخاص بدوا في عجلة من أمرهم للخروج ولم يتمكنوا حتى من البحث على الاسم الصحيح، حيث ارتفعت أيضًا عمليات البحث عن "كيفية الانتقال إلى كاندا" جنبًا إلى جنب مع "كيفية الانتقال إلى كندا".

بلغت عمليات البحث ذروتها في البداية بعد حوالي ساعة من المناقشة ، حوالي الساعة 10:30 مساءً ، وفقًا لمحرك البحث.

ولكن يبدو أن الأخبار أزعجت الناس في الليل - إذ كانت هناك منذ ذلك الحين موجة ثانية من عمليات البحث حول كيفية الحصول على الجنسية الكندية - مع حدوث معظم عمليات البحث في الساعات الأولى من هذا الصباح.

كان البحث أكثر شيوعًا في ولاية ماساتشوستس ، تليها واشنطن وميتشيجان.

وقالت الصحيفة إن النتائج ليست غير مسبوقة ، ولكن في الواقع ، تشهد كل انتخابات مجموعة من الناخبين يفكرون في الانتقال إلى الجانب الآخر (من الحدود).

ويبدو أن الانتخابات التي أطلقت حملة "دعونا ننتقل إلى كندا" جاءت بعد انتخاب جورج دبليو بوش في نوفمبر 2004 ، وفقًا لغوغل. في السنوات الخمس الماضية ، كان أعلى وقت بحث فيه الناس على غوغل عن كيفية الانتقال إلى كندا بعد انتخابات نوفمبر 2016، وفقاً لليوم السابع.

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